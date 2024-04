Seaduse järgi peab Tallinna volikogu liige elama Tallinnas. Kui näiteks reformierakondlane Maria Jufereva-Skuratovski registreeris ennast Maardu elanikuks, lõppesid automaatselt ka tema volitused linnavolinikuna. Nii seadus kui riigikohus on öelnud, et linna- või vallavolinik peab elama selles omavalitsuses, mille volikokku ta kuulub, aga Tallinnas on ridamisi volinikke, kes seda eiravad. Üldjuhul ei huvita see kedagi, isegi mitte poliitilisi oponente. Sest kui üks vastasparteilane lahkuma sunnitakse, tuleb tema asemele teine ja sisuliselt midagi ei muutu.