Ime, et EIS niigi kaua vastu pidas

Viimati teisipäeval 9. klassi õpilaste katseeksamil tõrkuma hakanud eksamite infosüsteem (EIS) on asjatundjate sõnul nii vana ja väeti, et on lausa ime, et see niigi kaua ja niigi hästi on vastu pidanud. Haridus- ja teadusministeerium vallandab EISi arendajad ja süsteemi paremaks tegemine ostetakse sisse erafirmast.