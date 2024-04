EISi arendajad: nüüd püütakse teha patuoinaks inimesed, kes niikuinii juba lahkuvad

«Meedias on avaldatud EISi kohta väga palju otsest valet,» kommenteerivad ajakirjandusele saadetud vastuses eksamite infosüsteemi (EIS) meeskonna liikmed Ahti Kelder ja Vilve Roosioks, kes väidavad, et haridus- ja teadusministeeriumi esindajad on avalikkuses kahjuks kaasa aidanud valeinfo levitamisele. «Ja me ei saa enam vaiki olla.»