«Nii nagu Läänemets varem, on Tsahkna asunud Isamaad sõimama. Läänemets nimetas Isamaad lausa julgeolekuohuks. Tuletan meelde, et just Isamaa nõudmisel kehtestati 2022. aastal seadusega eestikeelsele haridusele üleminek. Koalitsiooniläbirääkimistel seisid sellele vastu viimase hetkeni sotsid,» kirjutas Reinsalu. Sama olevat olnud Reinsalu sõnul ka Vene kodanikelt relvade äravõtmise küsimusega.

«Nüüd soovime näha selget hoiakut valimisõiguse piiramise küsimuses. See on põhimõtteline küsimus. Rõhutan, et tänane koalitsioon on selle mingis sõnastuses kokku leppinud, kuid pole aasta otsa mitte midagi teinud,» kirjutas Reinsalu.

«Hämmastav, et Vene kodanike valimisõiguse küsimus on sotside nõudmisel valitsusele muutunud nii kullakalliks asjaks. Me ei allu oma seisukohtade eest seismisel ähvardustele ükskõik millisest suunast,» kirjutas Reinsalu.