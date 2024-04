Valitsus kavandab Tartusse lennukite maandumise abistamiseks raadiomajakaid

«Kaks asja, millega praegu töötatakse, ongi selle konkreetse lennukitüübi lähenemisprotseduuride ülevaatamine. See räägitakse Eesti ja Soome osapoolte vahel läbi. Ja teine on lähenemise puhul teatud tehnoloogiliste seadmete paigaldamine. Needsamad majakad, mis on üle Eesti igal pool olemas – nende kalibreerimine ja Tartus õigesse kohta paigaldamine,» rääkis kliimaminister Kristen Michal.