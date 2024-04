Läbirääkijad ei näe kahe saadiku avalduses probleemi

Volikogu Reformierakonna ja Isamaa fraktsioonide juhid ei näe fraktsioonitute linnavolinike Taavi Aasa ja Tõnis Möldri tänases avalduses märke loodava koalitsiooni mõranemisest, pigem vastupidi.

«Ma ütleks pigem nii, et pühapäevani on veel aega. Isamaa loomulikult ootab sotsiaaldemokraatide kompromissettepanekut. Ja see kahe voliniku avaldus ei ole ju kuidagi selle vastu, et kui lõpuks saadakse kokkuleppele, siis see praegune nelikliit ka Tallinnas võimule tuleks. Ma ei näe selles kontekstis mingit ohtu. Aasa ja Möldri avaldus ei vastandu kuidagi sellele,» ütles Isamaa fraktsiooni juht Karl Sander Kase.

Ka linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Pärtel-Peeter Pere sõnul ei maksa avaldusest lagunemise märke otsida. «Ei, pigem vastupidi. Ma ütleksin nii, et ka vabamehed tahavad, et asjad liiguksid, et tehtaks tööd ja sünniks muutus. Seda on minu meelest kolm erakonda kogu selle aja jooksul öelnud: palun, teeme ometi tööd. Liigume ühiselt seatud sihi suunas,» ütles Pere.

«Ma olen kindel, et mingit koalitsiooni laiali pudenemise ohtu ei ole. Kõik neli erakonda suhtlevad omavahel. Me suhtleme ka lugupeetud vabameestega. Ja nende avalduses ei ole mitte midagi murettekitavat. Inimesed on nõudlikud tavaliselt siis, kui nad on oma töö ära teinud ja tahavad, et teised teeksid sedasama,» lisas ta.

Avaldajad soovivad temas sõnul vaid seda, et asjaga ei venitataks. «Kui me täna jätkame läbirääkimisi, siis meil on praktiliselt kõik valmis. Tänase päeva jooksul on vaja läbi käia veel üksikasjalikud sõnastused, paar põhimõttelist asja ja eelarve ja siis jõuamegi rollideni. Ja kui Isamaa nõuab veel ühte kompromissi, siis läbirääkimised seisnevadki kompromissides,» rääkis Pere.