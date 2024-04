Kaja Kallasele tehtud libakõne taga olid tuntud Vene trollijad

2023. aasta hilissuvel võeti ridamisi ühendust mitmete lääneriikide valitsusjuhtide, ministrite või teiste tuntud inimestega. Väideti, et videosilla vahendusel soovivat nendega kohtuda Aafrika Liidu Komisjoni esimees Moussa Faki. Kuna sealne asjaajamine erineb mõneti tavapärasest standardist, näiteks kasutatakse erameilikontosid ja sõnumirakendusi, pole lihtne tajuda kahtlust äratavat anomaaliat.

Mitme riigi esindajatega arutati välispoliitilist olukorda maailmas, olukorda Nigeris ja Saheli piirkonnas ning samuti toidujulgeolekuga seotud teemasid. Samuti räägiti julgeolekust Euroopas, sealhulgas sõjast Ukrainas. Videosilla vahendusel kohtunud mees rääkis inglise keeles ja viitas mitme osapoole ühistele kohtumistele, kus oli rohkel arvul osalejaid.

Eesti peaministri Kaja Kallasega toimunud videokohtumisel torkas silma, et teine pool esitas ridamisi Venemaa tuntud narratiive, mida peaminister pidi ümber lükkama. Samas ei tundunud see ka ülemäära kummaline, kuna Venemaa on suutnud Aafrikas oma sõnumit päris järjekindlalt levitada.

Tegelikkuses olid aga aktsiooni taga Venemaa tuntud trollijad – Vladimir Kuznetsov ja Aleksei Stoljarov, keda rohkem teatakse nime all Vovan ja Lexus. Vovan ja Lexus on teinud aastate jooksul hulgaliselt erisuguseid tüngakõnesid maailma erinevatele kuulsustele ja tipp-positsioonidel olevatele poliitikutele.

Materjali peamine auditoorium on Venemaa meediatarbijad, ent õnnestumise korral kasutatakse seda ka lääne auditooriumide jaoks, et poliitikuid meelelahutuslikus vormis diskrediteerida, sest kellegi naeruvääristamine on propagandas üks tugevama mõjuga võtteid.

Libakõnede eesmärk oli poliitikud lõksu püüda, et nad lobiseks välja midagi, mida nad avalikult ei teeks. Eesti puhul ei saanud nad loodetud materjali ja Eesti peaminister esitas oma tavapäraseid seisukohti. Seejärel pandi saates rõhk sõnumile, et peaministri kehakeel näitab, et ta ei räägi tõtt.

Vovan (Vladimir Kuznetsov) ja Lexus (Aleksei Stoljarov) avaldasid salvestuse ka vestlusest Soome välisministri Elina Valtoneniga. Temalegi helistati Aafrika poliitiku nimel. Vovan ja Lexus teatasid ka, et Aafrika mandri esindaja nimel olid nad vestelnudRootsi kaitseministri Pål Jonsoni ja välisministri Tobias Billströmiga. Eesti Riigikantselei töötajate reageerimisest ja teiste Euroopa poliitikute hoiatamisest oli kasu, vähemalt ühel korral jõuti samalaadne lõksupüüdmine ennetada.