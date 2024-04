Noalöögiga abikaasa surmanud naine jäi lõplikult süüdi

Oksana kaitsja leidis, et kohus pidanuks naise õigeks mõistma, kuna tema hinnangul pole üldse tõendatud, et just Oksana oli mehe vigastaja, muuhulgas tõi kaitsja esile, et mees suhtles kriminaalkorras karistatud isikutega. Samuti tõstis kaitsja esile mehe surma ebatavalisi asjaolusid ehk noalöök oli tema väitel pindmine ja ohver ei surnud mitte verekaotusesse, nagu pussitamiste puhul tavapärane, vaid kõhukelme vigastusest tulenenud hilisemasse tüsistusse.