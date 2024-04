Võhik sonkis puisniidu mudamülkaks

Märtsis Laelatu puisniidul ehmatava vaatepildi avastanud bioloog ja loodusgiid, samuti kunagise Virtsu-Laelatu-Puhtu kaitseala endine juhataja Peeter Vissak tähendas, et kuigi puisniidu kõige olulisemad osad – bioloogiliselt väärtuslikud lagendikud – on väljaspool ohtu ja rikkumata, said metsamasinate sonkimise tõttu kannatada selle äärealad.