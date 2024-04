Läänemets: Moskva patriarhaadi peab nimetama terroriorganisatsiooniks

«Arvestades kogu konteksti ei ole mul siseministrina võimalik midagi muud teha, kui teha ettepanek riigikogule, et nad kuulutaks Moskvas tegutseva patriarhaadi oma tegevuses terroristlikuks ja terrorismi toetavaks ja sellest tulenevalt saaks siseminister minna kohtusse ja teha ettepaneku siin tegutseva kirikuorganisatsiooni tegevuse lõpetamiseks. See ei puuduta kogudusi, see ei tähenda, et kirikud pannakse kinni, aga see tähendab seda, et side Moskvaga saab läbi lõigatud,» märkis ta.