Kaitsepolitsei juht: metropoliit Eugeni levitas Kremli narratiive ja sekkus Eesti sisepoliitikasse

Rešetnikov võttis Eestisse asudes kohe päevakorda kirikuvarade5 küsimuse. 2001. aastal andis Tallinna Kesklinna Valitsus MPEÕKile tasuta 36 aastaks kasutusse Nevski katedraali Toompeal. Mõni aasta hiljem andis Tallinna linn 99 aastaks hoonestusõiguse Lasnamäe kiriku tarvis. Nüüd soovis MPEÕK kasutuses olevaid kirikuhooneid enda omandisse. Rešetnikov on teinud korduvalt avaldusi, kus ei tunnista Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikut (EAÕK) enne Nõukogude okupatsiooni Eestis tegutsenud õigeusu kiriku seadusliku õigusjärglasena. Kirikuvarade küsimusega ei tegele Moskva patriarhaadi ärgitusel mitte ainult MPEÕK, vaid ka Venemaa suursaatkond Tallinnas.

Venemaa huvide seisukohast on oluline säilitada Vene Õigeusu Kirikuga seotud ühendused, nende mõju ja vara välismaal, sest see organisatsioon on üks väheseid Venemaa mõjutustegevuse hoobasid, mida rahvusvahelised sanktsioonid ei ole seni otseselt puudutanud.