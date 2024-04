Mitu inimest jäi kiirlaenude ja uimastite tõttu riigisaladuse loast ilma

Kaitsepolitsei kirjutas reedel avalikkuse ette jõudnud aastaraamatus, et narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamine ning riigisaladustele juurdepääs ning salastatud teabe töötlemine on üksteist täielikult välistavad asjaolud.

Kaitsepolitsei soovitab jätkuvalt kõigil inimestel vältida kõrge intressiga kiir- ja tarbimislaenude võtmist, sest üldjuhul see mitte ei leevenda, vaid raskendab inimese finantsolukorda. Alati tuleb põhjalikult kalkuleerida, kas sellise laenu võtmine on möödapääsmatu vajadus ning kas laenumaksete tagastamine on sisse- tulekuid ja elustiili arvestades jõukohane. Arvestades viimaste aastate majandussurutist, on selline oma kohustuste läbimõtlemine tulevikku vaadates veelgi asjakohasem.