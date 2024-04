Kaitsepolitsei: Eesti on tõenäoliselt islamiäärmusluse ohu kasvu alguses

Kaitsepolitsei kirjutab reedel avalikustatud aastaraamatus, et Eesti moslemikogukond on jätkuvalt kasvav ning muutumas etniliselt üha mitmekesisemaks ja eripalgelisemaks.

Kuigi tervikuna saab moslemikogukonda hinnata rahumeelseks, esinevad kogukonnas siiski suureneval määral mõningad negatiivsed arengusuundumused. Näiteks on täheldatav uussisserändajate madal kohanemise tase, vähene tahe õppida eesti keelt ja sobituda Eesti kombestikuga. See suurendab kogukondade segregatsiooni ning on ohuks julgeolekule ja avalikule korrale.

Moslemikogukonna usuliste juhtide omavahelised lahkhelid on muutmas senist kogukonna korraldust. Tegu on paratamatu arenguga, kuna uussisserändajate rahvusgrupid suurenevad ning see toob kaasa pingeid moslemikogukonna liidrite vahel. Pinged moslemikogukonna juhttasandil pigem soodustavad radikaliseerumise fenomeni levikut.

Seetõttu on kaitsepolitsei hinnangul oluline, et Eesti moslemikogukonna liidrid on isikud, kes juhinduvad mõõdukast islamist ja Eesti seadustest. Liidriteks ei sobi need, kes on varasemast seotud süütegude toimepanemise või organisatsioonide ja riikidega, kelle mõjutustegevus ohustab Eesti julgeolekut.

Kuna moslemikogukonna suurus Eestis on hinnanguliselt üle 10 000 inimese, on Eestisse imaamiks üritanud tulla mitmed inimesed, kellest osa on muu hulgas seotud islamistlike liikumistega. Kogukonna kasvuga kaasneb paratamatult rahvusvaheliste islamiorganisatsioonide suurem tähelepanu. Paraku on nende hulgas ka äärmuslikke vaateid viljelevad organisatsioonid, mis tegutsevad Euroopas ja Lähis-Idas.