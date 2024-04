VIDEO JA FOTOD ⟩ Parempoolsete nimekirjas kandideerib Euroopa Parlamenti üheksa inimest

Parempoolsete juht Lavly Perling märkis volikogu koosolekul, et Eesti lähinaabrid Soomes, Rootsis, Lätis ja Poolas on juba valinud parempoolse arengutee. «Euroopa on tegemas parempööret, aga meie valitsus on endiselt teel vasakule kraavi. Seekordsed Euroopa Parlamendi valimised annavad võimaluse alustada parempööret ka Eestis. Nüüd on Parempoolsete kord,» ütles Perling.