Vikaarpiiskop Daniel: kavatseme seista oma usuvabaduse eest

27. märtsil võttis ülemaailmne vene rahvakogu vastu avalduse pühast sõjas Lääne vastu. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) märkis Postimehele, et see on sisuliselt Moskva patriarhaadi sõnum, kuivõrd rahvakogu on loodud, ja tegutseb Venemaa patriarh Kirilli juhtimisel. Ent imperialismi toetav ja Kremli jutupunkte kasutav tegevus pole talle tundmatu ka siin – siseminister on kahe aasta jooksul pidanud neljal korral julgeolekuküsimustes välja kutsuma ka Moskvale alluva õigeusu kiriku juhtkonna esindajad Eestis.