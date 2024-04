Seda tõdemust arvestades ei olnud ka suur üllatus, et valdav osa kapo tänavusest aastaraamatust on pühendatud Venemaalt tulenevatele julgeolekuohtudele.

Pallosoni sõnul on Venemaa püüdnud aastaid ära kasutada ka Eestis elavaid vene päritolu inimesi olukorra pingestamiseks või pingete ülalhoidmiseks, kuid aeg näitab, et see õnnestub Venemaal üha vähem ja vähem. Viimane Eesti lõimumisuuring annab teavet, et areng on üldiselt hea.