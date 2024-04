Suurarendajad loodavad Tallinna uue linnavõimu peale

Detailplaneeringuga on paratamatult seotud nii kruntide hoonestamine, vaidlused uue maja korruste arvu üle või isegi kuuri kaugus naabri piirdeaiast. Just seetõttu on nii mõnigi pealtnäha peremehetu krunt umbrohtu kasvanud ja arendajate läbirääkimised ametnikega ei näi lõppevat.