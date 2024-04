«Isamaale andis hoogu see, et nad on olnud pool aastat Eestis erakond number üks ja nad tahtsid seda vägisi hoida ka läbirääkimiste ajal,» ütles Ruussaar.

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi märkis, et uuel koalitsioonil tuleb esimese asjana hakata murdma Tallinnas Keskerakonna toiduahelat, mis tähendab näiteks linnaosavanematele, osakonnajuhtidele, ametite juhtidele ja abilinnapeadele töö kaotust.

«Linnal on palju sihtasutusi, mille nõukogud on olud heaks äraolemise kohaks keskerakondlastele, kes saavad kuus tuhatkond eurot lisa. Paistab, et lõpuks on jõutud selle teemaga lõpusirgele,» ütles Hõbemägi.

Ruussaar märkis, et võimukõnelustel tõusis teravalt esile teema, mis on Toompea ja mis all-linna asi.

«Ma ei pea silmas ainult Venemaa ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse äravõtmist, siin on ka muid teemasid, mis on otsapidi justkui riigi teema. Suurim omavalitsus võiks küll näidata valgust Toompeale, kuid kui paljud asjad peavad olema omavahele seotud, selle vahele on keeruline piiri vedada,» lausus Ruussaar.

Ajakirjanik ja poliitik Viktoria Ladõnskaja-Kubits tõstis esile uudise, justkui ei tahaks reformierakondlane Jürgen Ligi koalitsioonileppele alla kirjutada. Tema sõnul ei tähenda see siiski seda, justkui hakkaks Ligi võimuliidule vastu töötama.

«Ta väljendas iroonilises stiilis arvamust, et riigi ja Tallinna asju peavad otsustama erinevad organid ja riigi tasand ei peaks sekkuma sinna, kus on omavalitsuse asjad. Ta ei tahtnud öelda, et ei ilmu homme linnavolikogu istungile kohale ja koalitsioonilepingu sõlmimine on küsimärgi all,» märkis Ladõnskaja-Kubits.