Kunstnik Toivo Freeman Pilt oli juhtunust iseenesestmõistetavalt šokeeritud. «Olen väga rahul, et politsei asja uurib, aga sarnaste juhtumite puhul saavad inimesed väga palju kaasa aidata! Sotsiaalmeedias annab kodanike naabrivalve suurepäraseid tulemusi.» Freeman usub, et tähelepanelike inimeste ja politsei koostöös õnnestub röövitud taies kätte saada. Rahvusvahelist tunnustust pälvinud isikupärase käekirjaga kunstnik on sisustanud oma teostega Utoopia nr 9 külalistemaja ning kogu kollektsiooni väärtus on hinnanguliselt 20 tuhat eurot.

«Tunne ei ole hea,» sõnab Pilt. «See töö on ühest legendaarsest sarjast, millele on juba oma ajalugu tekkinud. Tundub, et see julge sari tõmbab kummaliselt inimesi ligi. Lausa nii, et ei saa enam käsi eemale hoitud!» Kunstnik Toivo Freeman Pilt aga rõhutab, et olgu varga motiiv milline tahes – rööv on rööv ja kuritegu saab karistuse.