Mustamäel loomi piinanud nooruk väidab, et leidis nad juba surnuna

Hiljuti vapustas tallinlasi teade, et avalikes kohtades on leitud puude või pinkide külge naelutatud oravaid ja jäneseid. Politseil õnnestus võika teo toimepanija tabada ning peagi selgus, et tegemist on psüühikahäirega inimesega. Rus.Postimees soovis teada, millega ta oma käitumist põhjendab.