FOTOD ⟩ Nelja inimest rünnanud mees ähvardas ennast koos elukaaslase ja lapsega õhku lasta

Põhja prefektuuri operatiivjuht Roger Kumm rääkis pressiteate vahendusel, et 55-aastane mees sõnas korteri ukse taga olevatele politseinikele, et ta laseb ennast õhku, kui politseinikud korterisse sisenevad. Samuti oli info, et mehel võib kodus olla relv.