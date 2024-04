Möödunud kuu vähene sündimus on läbi aegade kõige madalam. Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalosakonna juhtivanalüütik Kristjan Erik Loik lausus Postimehele, et oluline on tähele panna, et tegemist on esialgsete arvudega ning registreerimiste arvuga, mitte sündide arvuga. «Viimane on kuude lõikes rohkem kõikuvam näitaja kui sündide arv,» selgitas Loik.