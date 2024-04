VIDEO ⟩ Erikomisjon arutab avalikult eestikeelsele õppele ülemineku rahastamist

Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) selgitas, et arutelu ajend on Eesti Linnade ja Valdade Liidu saadetud pöördumine. «Kohalikud omavalitsused leiavad ühiselt, et neile, Riigikogule, Riigikontrollile, koolidele, õpetajatele ja laiemale avalikkusele tuleks teha kättesaadavaks tegevus- ja finantsaruanne, saamaks ülevaadet, mida 2023. aastal riigikogu eraldatud 42 miljoni euroga eesti keelsele õppele üleminekuks päriselt ära tehti ja mis otstarbeks on kasutatud toetuse jääki,» märkis esimees.