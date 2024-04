Selvekassadel on puudega inimeste jaoks veel mõned puudused

«Pimedad inimesed ei saa kasutada näiteks puutetundliku ekraaniga selvekassat, mis ei anna ega võta vastu häälkäsklusi. Kassat, mille ekraan asub püsti seisva inimese silmade kõrgusel, ei saa kasutada ratastooliga inimesed. Inimesel, kes liigub käimisraami või karkudega, on keeruline ühe käega kauba vöötkoode registreerida, see võib kaasa tuua kukkumise ja vigastused. Intellektipuudega inimese võib ekraanil kirjutatu segadusse viia, ta ei leia õiget nuppu või ei mõista, kuidas näiteks kaupu kaaluda,» loetles õiguskantsler mõned võimalikud puudused.

Eesti puuetega inimeste koja ligipääsetavuse nõunik Mari Puuram sõnas, et ehkki nende poole selliste muredega pöördutud ei ole, nõustuvad nad, et selvekassad ei ole kõigile ühtmoodi ligipääsetavad. Inimestega vesteldes on koda ka kasutajakogemusest pisut aimu saanud.