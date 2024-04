«Võibolla see ühisnimetaja laias laastus on see, et inimesed on ühte või teist pidi olnud seotud Keskerakonnaga ja nende volitused vastavates nõukogudes lõppevad. Samal ajal jõudsime ühisele arusaamale, et lähiajal võitame süsteemselt ette selle ettevalmistava töö, mis on strateegiakeskusel juba olnud tegemisel ja mis on oluline koalitsioonileppe punkt, et me töötame välja linna ettevõtete ja sihtasutuste omanikupoliitika, mille alusel saab linnavalitsus võtta vastu omaniku ootused konkreetsete sihtasutuste suhtes. Üks osa sellest omanikupoliitika väljatöötamisest on laiem juhtimismudeli, sealhulgas ka nõukogude mehitamise mudeli kokku leppimine, aga see võtab veel aega,» rääkis Ossinovski.