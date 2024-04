Linnurahu ümber käib taplus nii Eestis kui teistes riikides

Metsatöösturid on kurtnud, et Eestis on ainukesena lähiriikides või koguni Euroopas linnurahu. Tegelikult on sarnaselt Eestiga mingit sorti osaline raierahu ja lindude häirimise keeld pesitsusajal teisteski Läänemere-äärsetes riikides, linde tapetakse ja pesi purustatakse aga siiski ning selle lubatavust hindab praegu Euroopa Kohus.