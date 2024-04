Linnavalitsuse sotsid maksavad ootamatult sülle sadanud preemiad tagasi

«Viis inimest, mina ja abilinnapea Madle Lippus ja meie kahes büroos töötanud kolm nõunikku said tõesti eile õhtul ootamatult lõpparve, sealhulgas ka preemia. Aga me otsustasime juba eile õhtul, et me maksame selle tagasi ja rääkisime selle ka personaliosakonnaga läbi. See oli eksitus, kõigile abilinnapeadele ja nõunikele mõõdeti ühe joonlauaga, kuigi meie viiekesi töötame edasi,» selgitas Oja. Linnasekretär Priit Lello allkirjastatud käskkirjaga said ühekordse preemia kõik eelmise linnavalitsuse abilinnapeade nõunikud.