USA kohus mõistis eestlast piinanud ja illegaalse relvaäriga tegelenud ameeriklasele 70 aastat vangistust

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium andis teada, et Ross Roggio, keda süüdistati Iraagis Kurdistani aladel eestlase piinamises ja illegaalse relvaäriga tegelemises, sai karistuseks 70 aastat vabadusekaotust. Roggio pani teod toime 2015. aastal ning ta on teine inimene, keda on USAs piinamises süüdi mõistetud.