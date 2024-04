NARKOMUULAD NIGEERIAST ⟩ Tallinna lennujaamas võeti vahele kaks kokaiini kõhuvedajat

«Reede lõuna paiku peeti Tallinna lennujaamas kinni kaks nigeeria naist, kes proovisid Eestisse toimetada suures koguses kokaiini. Nende kehaõõnsustest avastati kokku ligi kaks kilogrammi kokaiini. See oli alla neelatud. Teiselt poolt tuleb see välja – nii, nagu see asi käib,» rääkis Kuku raadio saates «Krimiraadio» maksu- ja tolliameti uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa.

Kuidas selliseid kullereid piiril avastatakse ja kuhu need Nigeeria daamid teel olid? Narkotalituse juhi sõnul teevad tollitöötajad andmete analüüsi ja rahvusvahelist koostööd teiste riikidega. «Kokaiin valmistab igal pool probleemi. Antud isikute puhul oli märkimisväärne, et nende jutt ei läinud kokku meile teada infoga,» selgitas Koppelmaa. Tema sõnul oli nigeerlannade ametlik sihtkoht Eesti, kuid võib ka selguda, et nad pidid edasi minema Soome. Menetlus on alles algusjärgus.