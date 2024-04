Nii eelmise kui praeguse linnavalitsuse koosseisu kuuluv abilinnapea Kaarel Oja (SDE) ütles Postimehele, et kuigi nüüdne linnavalitsus on valmis juurdeehitise küsimust arutama, ei maksa seda tõlgendada nii, nagu saaks juurdeehitise kõige suurem variant nüüd kohe linnavalitsuse poolt rohelise tule.

«Seda kindlasti mitte. Pealegi ei saa seda rohelist tuld anda Tallinna linn. Rahvusooperi juurdeehitist puudutavad küsimused on täpselt needsamad, mis nad on viimastel aastatel olnud. Kõige suurem ja keerulisem küsimus on muinsuskaitse tingimused. Sealt edasi tuleb looduskaitse ja nii-öelda Estonia teatri enda tulevik kultuuripoliitika vaates. Linn ei ole nendes küsimustes osapool,» lausus Oja.