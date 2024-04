Kõige rohkem saab preemiat Vladimir Sveti (KE) nõunik Ivan Lavrentjev, kelle lahkumishüvitis on 7200 eurot. Teisel kohal on Betina Beškina (KE) nõunik Julia Trofimova, kelle pangakontole potsatas 6960 euro suurune hüvitis. Samuti määras Svet suurema preemia ka oma teisele nõunikule Daniel Suurtammele, kes saab 6000 eurot, ning Beškina referent Britten Torstenberg 4300 eurot. Teiste abilinnapeade Tiit Teriku (KE), Joosep Vimma (SDE) ja Andrei Kante (KE) nõunikud said preemiaks 3000 eurot ning üks referent 2150 eurot.