Mõte teadusseminarilt: võimalus süüa lõunat koolisööklas

Seminari lõpetas küsimus publiku seast, kus visati õhku idee, mis meie naabritel on edukalt ellu rakendatud. Lätis on koolisööklate uksed avatud ja igaüks võib raha eest seal lõunatada. Soomes on kasutusel äpp, mis annab lõuna ajal teada, et koolis on puudujaid ning nii- ja niipalju toidupakke on saadaval. Eesti koolides pole see võimalik, küll on aga tehtud nii-öelda avatud ukse nädalaid, kus külalisele tuuakse lauda parimad palad, millel ei pruugi argipäevaga kuigi palju ühist olla.