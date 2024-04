Linnavolikogu esimees Maris Sild ütles, et sedelite küsimusest rohkem häirib seda tee, kuidas keskerakondlased täna hommikul volikogus käitusid. «Ausalt öeldes olin ma täna väga häiritud sellest, kuidas täna siia volikogu majja tungiti. Volikogu aseesimees, kes on ka Keskfraktsiooni liige, lõi ukse lahti ja nõudis sedeleid. Tavaliselt tehakse sedelite kontrollimist kõikide fraktsioonide esindajate juuresolekul,» lausus Sild.

«Ma usun, et sedeleid kuidagi muudetud ei ole Meenutan, et linnapea valimise komisjonis olid kõikide kohal olnud fraktsioonide esindajad ja seda juhtis keskerakondlane Helve Särgava. Ja see, kus need ristikesed valimissedelil asetsevad, kas kasti ülemises või alumises nurgas, ei oma mitte mingit mõju valimistulemusele,» lisas ta.

Kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus (KOKS) § 45. lõige 3 ütleb, et isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel, mille tulemused vormistatakse volikogu otsusena. Valimised.ee leht tõlgendab salajasi valimisi nii: «Iga valija peab saama hääletada nii, et keegi ei saaks tema tahte vastaselt teada seda, kuidas ta hääletas ja kas ta hääletas.» Kuna Tallinna linnavolikogus on igal erakonnal rohkem kui üks koht, ei ole võimalik sedelil teatud kohta tehtud risti järgi tuvastada, kas ja kuidas konkreetne saadik hääletas. Seadusandlus ei ole reguleerinud seda, kas see on valimiste salajasuse rikkumine, kui saab teatavaks, millisest erakonnast «reetur» on. Konkreetset isikut ju tuvastada ei saa.