VIDEO ⟩ Laats: kui Ossinovski ei karda, siis tuleks linnapea valimisi korrata

«See kokku klopsitud valitsus on valedega Tallinnas võimule saanud. Meil on pretsedent riigivalitsemisest, kus Reformierakond on kokku pannud valedel põhineva valitsuse ja nüüd kordub sama muster Tallinnas,» ütles Laats.

Ta lisas, et kui Ossinovski julgeb, siis peaks Tallinna linnapea valimised uuesti läbi viima. «Muidu jääb talle igal juhul märk külge, et ta on lihtsalt argpüks. Ka Urmas Reinsalu Isamaast, kes on riigikogus korduvalt väitnud, et praegune valitsus on valede abil võimule tulnud, aitab nüüd Tallinnas valede abil linnavalitsust kokku klopsida,» rääkis Laats.