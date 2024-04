VIDEO ⟩ Justiitsministeerium tutvustab prokuratuuri teenistusliku järelevalve tulemusi

Timpson ja Surva räägivad teenistusliku järelevalve põhjal tehtud järeldustest ja ettepanekutest.

Praeguseks tagasi astunud eelmine justiitsminister Kalle Laanet (RE) algatas märtsis teenistusliku järelevalve prokuratuuri tegevuse seaduslikkuse ja otstarvekuse kontrollimiseks.

Vastasseis justiitsminister Laaneti ja riigi peaprokurör Andres Parmase vahel teravnes märtsis, kui mõlemad vaidlesid avalikkuse ja ajakirjanduse vahendusel justiitsministri ja peaprokuröri pädevuse teemal.

Aruanne toob näiteks välja, et edaspidi peaks justiitsminister seadma selgemad suunised aruandluseks ja seda sagedamini kui kord aastas, et tagada regulaarne ülevaade prokuratuuri arengutest ning töö tulemustest. Aruanne tõi välja, et prokuratuuri tehtud sammud andmeanalüüsi ja kvaliteedijuhtimise tugevdamisel on tervitatavad. On väga oluline, et prokuratuuri juhtimine põhineks andmetel selleks, et teha otsuseid, mis töötab ja mis mitte. Andmeanalüüsi põhjal tuleb tööpraktikat vajadusel muuta.

Järelevalvekomisjoni liige, kriminaalpoliitika asekantsler Laidi Surva ütles, et prokuratuuris on viimastel aastatel tehtud ühiskonna ootustele vastamiseks muutusi ja arendusi nagu näiteks uue ringkonna loomine majandus- ja korruptsioonikuritegudele keskendumiseks. «Asutuse juhtimiseks on olemas protsessid, kuid mingites olukordades ei tööta need piisavalt hästi. Seetõttu pakub ministeerium välja lahendusi, et olukorda parandada,» ütles Surva.

Justiitsministeerium rõhutas aruandes, et riigi peaprokuröri seatud prioriteedid kriminaalasjade menetlemisele tuleb regulaarselt üle vaadata.