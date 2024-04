Postimees teatas, et Keskerakonna esindajad püüdsid enne sotsiaaldemokraadist Jevgeni Ossinovski Tallinna linnapeaks hääletamist leida volikogu saadikute hulgast neid, keda saaks ära osta. Volikogu saadik ja endine keskerakondlane Igor Gräzin ütles, et Keskerakonna üks liidreid Jaan Toots üritas teda enne hääletust oma autosse saada. «Ma vastasin, et tänan, ei,» meenutab Gräzin. «Kui on otsustavad valimised, kus iga hääl loeb, siis ärge istuge autosse, ärge minge lifti ega sööge väljaspool kodu.»