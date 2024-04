Tsahkna: Eesti jätkab jõupingutusi Eesti elaniku vabastamiseks kaaperdatud laevalt

«Jätkame suhtlust Iraani saatkonnaga Helsingis ja teeme tihedat koostööd Portugaliga, kelle lipu all hõivatud laev sõitis. Portugal avaldab Iraanile survet laeva meeskonna vabastamiseks nii Lissabonis kui Teheranis, sellest lähtuvalt toimub tihe infovahetus omakorda Portugali välisministeeriumi ja Eesti suursaatkonna vahel Lissabonis,» kirjeldas Tsahkna.

«Oleme suhtluses ka laeva pardal viibinud Eesti elaniku lähedastega, samuti laeva operaatorettevõttega MSC, kes on kinnitanud, et meeskonnaliikmetega on kõik hästi ja nad on saanud suhelda oma pereliikmetega,» lausus Tsahkna.

Eesti andis ülevaate Eesti elaniku vabastamise protsessist ka eile õhtul video teel toimunud mitteametlikul Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel ja kutsus üles kõiki riike suhtluses Iraaniga laeva meeskonna vabastamist tõstatama.

13. aprillil teatasid rahvusvahelised meediaväljaanded, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi hõivas laeva MSC Aries. Veidi aega hiljem tulid ka teated selle kohta, et laevameeskonna üks liikmetest on Eesti elanik. Ametlikult teatas Iraan, et hõivas laeva seoses sellega, et laev on väidetavalt seotud Iisraeliga.

Aluse omanik, Itaalia-Šveitsi laevanduskontsern MSC kinnitas, et Iraani võimud on laeva kaaperdanud. Kontserni teatel oli laeval 25 meeskonnatöötajat ja firma suhtleb aktiivselt asjaomaste võimudega, et tagada nende heaolu ja tuua alus turvaliselt tagasi.