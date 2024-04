Politsei tabas väljapetetud raha pakiautomaatidest välja võtnud mehe

Ida prefektuuri kriminaalteabetalituse juht Marika Vodja sõnul on kinnipeetud mees üks paljudest ning tegemist on organiseeritud grupiga. «Tänaseks on selgunud, et tegemist on välismaalt saabuvate Euroopa riikide elamisluba omavate inimestega, kes on väljakoolitatud pettuste tegemiseks ning teavad täpselt, mida nad siia Eestisse tegema tulid. Haavatav grupp on eeskätt vene keelt kõnelev elanikkond. Eesmärk on üks – võimalikult palju raha inimestelt välja petta, kasutades selleks kõikvõimalikke manipuleerimisviise. Parim viis nendega võitlemiseks on inimeste enda teadlikkus ning telefonivestluse kiire katkestamine,» ütles Vodja.