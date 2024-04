Paul Keres Repsi autojuhist: ta ütles, et soovib teha kõik selleks, et Repsile kätte maksta

Sel korral pidas oma kõne haridus- ja teadusministeeriumi esindaja Marko Karjak, kelle sõnul oli Repsi kohustus ministrina teha kindlaks, et ministeeriumi vahendeid kasutataks heaperemehelikult, kuid seda ta ei teinud. Repsi käitumist kõikides erinevates episoodides kirjeldas ta kui heade kommete vastase käitumisena ning Karjaku hinnangul oli see tahtlik. «Mitmekordse ministrina pidi ta aru saama oma tegevusest. Seejuures on märkimisväärne ka kohtuistungil avaldatu, et tal on õigusharidus,» ütles ta.