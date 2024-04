Kallas meenutas, et Venemaa sõjatööstus on tänaseks mobiliseeritud sellisele tasemele, kus toodetakse igas valdkonnas Euro-Atlandi riikidest tunduvalt rohkem varustust ja laskemoona. «Venemaa on ühel hetkel valmis järgmiseks sõjaks. Kõik, mida nad otsivad, on võimalus – me ei tohi seda neile anda.»