Ukraina välismaal viibivad mehed peaksid oma andmeid uuendama

«Isikuandmete värskendamine konsulaarteenuste saamiseks on meile vaid vahend, et mõista, kes Ukraina kodanikest, kes on ajateenistuses, elavad või elavad alaliselt välismaal. Et me ei raisksaks selle peale aega ega ressursse,» sõnas ülemraada riikliku julgeoleku komitee liige ja presidendi esindaja parlamendis.