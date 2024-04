VIDEO JA BLOGI ⟩ Valitsuse pressikonverentsil osalesid Tsahkna, Läänemets ja mõlemad Riisalod

Välisminster Tsahkna tegi ülevaate tema haldusalas olevatest küsimustest, kus märkis ära, et Iraani poolt kinni võetud Eesti kodanikuga on kõik hästi, ta on terve ja on saanud lähedastega suhelda ning välisministeerium teeb diplomaatilisi pingutusi, et ta Eestisse aidata. Lisaks märkis Tsahkna, et Venemaa saatis välja Eesti asjuri ja Eesti tegi sama, ning nüüd on mõlemal riigil üksteise pinnal 8 diplomaati.