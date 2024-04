Vanemad on oma rüblikuid lasteaias nuhkima pannud

Haridusameti juhataja Kaarel Rundu nentis, et sel õppeaastal on nendeni jõudnud kaks juhtumit eri linnaosadest, kus lapsed on oma nutikellaga salaja lasteaias toimuvat salvestanud.

Nutikell lapse käel. Foto: Konstantin Sednev

Rundule teadaolevalt olid just vanemad oma võsukesi jälitustegevusele survestanud: «Ühel juhul oli tegemist konfliktiga ja teisel juhul oli tegemist lapsevanemaga, kes soovis saada rohkem infot, kui ta võib-olla oleks pidanud.»

Ameti juhi sõnul tuleks sarnaselt koolidele ka lasteasutuse kodukorras nutiseadmete kasutus täpsemalt reguleerida ning ehkki ta rõhutas, et igasugune eraviisiline jälitustegevus on keelatud, siis andmekaitse inspektsiooni (AKI) hinnangul muutub taoline lasteaias salvestamine rikkumiseks siis, kui salvestis edastatakse kolmandatele osapooltele või see avalikustataks.

«Aga kui vanem kuulab seda pereringis, siis see on isiklik otstarve, isikuandmete kaitse üldmäärus ei kohaldu, ehk inspektsioon ei saa enne ka sekkuda,» ütles AKI jurist Kadri Levand ja lisas, et ehkki kõnealustest juhtumitest Tallinnas AKIt teavitatud ei ole, siis trahvimist neile pigem ei järgneks.