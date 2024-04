Näide ohvrilt raha väljapetmisest

LabHost oli avalik platvorm, kus kurjategijad said paarisaja euro eest ligipääsu andmepüügi komplektile, millega kelmusi toime panna. Komplekti kuulusid ka kümnete riikide suuremate pankade ja teenuste võltsitud veebilehed, millega kurjategijad said reaalajas inimestelt välja petta autentimisandmeid ja varastada pangakontodelt raha.

«Sellises mahus rahvusvahelised operatsioonid nõuavad väga head koostööd ja koordineerimist. Ühise pingutusega sulgesime platvormi, mis lõi väga paljudele kelmidele tegutsemiseks eeldused. Paraku ei ole tegemist ainukese sellise keskkonnaga ning politsei koostöö kelmide peatamiseks jätkub. Kelmus on globaalne kuriteoliik ning ka väga suure platvormi sulgemine ei too lõplikku mõju, sest kurjategijad on väga motiveeritud uusi kelmuste viise looma ja kasutama. Sellepärast on tähtis, et iga inimene neid ohte teaks ning ei vajutaks saadetud linkidele, ei logiks telefonikõne peale kuhugi sisse ega teeks ülekandeid,» ütles Kelt.