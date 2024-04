Tallinna tänavatele paigaldatakse kaheksa kiirustablood

Tallinna transpordiameti juhataja Indrek Gailan selgitas, et linna eesmärk on rajada ohutut ja mugavat liikuvuskeskkonda kõigile liiklejagruppidele. «Elektroonilised kiirustablood on üks võimalikest tööriistadest, mida saame kasutada. Emotsioonikaamerad paigaldatakse kohtadesse, kus soovime sõidukijuhtidele meelde tuletada antud lõigul kehtivat lubatud kiirust ja rahustada liiklust. Asukohad valisime koostöös linnaosadega nendes piirkondades, kus on olnud probleeme sõidukiirusest kinnipidamisega,» ütles Gailan.