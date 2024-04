RIIGIKOHUS OTSUSTAS ⟩ Laenuandja ei tohi küsida piiratud teovõimega isikult intressi

Riigikohus arutas juhtumit, kui piiratud teovõimega isik võttis tarbimislaenu, mille tagastas vaid osaliselt. Nii maa-, ringkonna- kui ka riigikohus selgitasid, et selline piiratud teovõimega isiku seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta sõlmitud laenuleping on tühine.

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas, et piiratud teovõimega isikul on muude isikutega võrreldes siiski laiem võimalus esitada rikastumise äralangemise vastuväide, millega end kaitsta juhul, kui saadu on ära kulutatud. Näiteks, kui piiratud teovõimega isik on saadu arvel teinud kulutusi, mida mõistlik seaduslik esindaja ei oleks sarnases olukorras põhjendatuks pidanud, ja kulutuste eest ei ole vastusooritust saadud või selle väärtus ei ole säilinud, võib rikastumine olla ära langenud.