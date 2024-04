Eelnõu, mille vastuvõtmisel saavad järgmistel europarlamendi valimistel hääletada 16-aastased ning kandideerida 18-aastased, anti riigikogus sisse eelmisel nädalal ning edasi peab see enne suurde saali jõudmist läbima põhiseaduskomisjoni arutelu.



Põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) ütles Postimehele, et eeldatavasti jõuab eelnõu põhiseaduskomisjoni lauale selle kuu lõpus, sest enne peab ka valitsus sel teemal oma arvamuse kujundama. Ta lisas, et on valitsusega asja arutanud ning nad on andnud signaale, et võtavad asja ette kiiresti. See aga ei tähenda Terrase sõnul, et koalitsioonil oleks ilmtingimata soov see eelnõu kiiresti «läbi suruda».



«Idee oli võimalikult kiiresti algatada diskussiooni. Avalik arutelu tekib siis, kui midagi füüsilist on – nagu eelnõu, mis on riigikogus lugemisel. Siis tekib avalik arutelu,» lisas Terras.