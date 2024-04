Riigikohus saatis seaduse tagasi: presidendi taotlus rahuldati

President Alar Karis pöördus riigikohtusse ja taotles riigikogus 18. detsembril 2023 muutmata kujul (teist korda) vastu võetud maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistamist. President leidis, et vaidlusaluse seaduse vastuvõtmise menetlus ei olnud põhiseadusega kooskõlas – valitsus sidus seaduse eelnõu alusetult usaldusküsimusega, piirates nii ülemäära riigikogu pädevust ja parlamendiliikmete õigusi.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas täna avaldatud otsuses, et ehkki põhiseadus ei näe ette sõnaselgeid tingimusi, millele eelnõu usaldusküsimusega sidumine peab vastama, ei tähenda see, et valitsus võiks eelnõusid usaldusküsimusega siduda piiramatult.