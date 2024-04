Vanade konfliktide tulemus? Oravad pidid Tallinnas positsioone ümber mängima

Andla ise tõdes Postimehele, et kuna neil on linnapea ja abilinnapea ametisse saamise järel olnud aega asjadele järgi mõelda, siis jõudiski ta järeldusele, et neil on Reformierakonna fraktsioonis palju inimesi, kel on palju pikaajalisem volikogu töö kogemus kui Andlal endal. «Kruusimägi on pikalt olnud koolijuht, omab pikaaegset volikogu liikme kogemust – tundus väärikas valik.»