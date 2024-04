FOTOD ⟩ Tallinna linnavolikogu opositsioon algatas linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldamise

«14. aprillil sellel aastal toimunud Tallinna linnapea valimistel rikuti valimiste üht keskset põhimõtet, salajasuse printsiipi. Linnapea valimiste hääletuse kolmas voor ei olnud salajane, sest neli fraktsiooni kasutasid hääletusel koodi, et tuvastada, kas nende liikmed hääletasid kokkuleppe järgi. Valimised peavad olema vabad, mis tähendab, et hääletada peab saama ilma takistusteta ja ilma surveta, oma vaba tahte kohaselt. Valimised peavad kindlasti olema salajased ja saadik peab saama teha vaba mandaati. Tõendid nende põhimõtete rikkumisel on selged, ilmsed ja ümberlükkamatud. Kolmanda hääletusvooru sedelite vaatlusest järeldub, et neli võimuliidu erakonda on hääletusel kasutanud valimissedelite märgistamist, et aru saada, kuidas nende fraktsiooni liikmed hääletavad. Nii tekitati võimalus volinikke hääletamisvoorude vaheaegadel mõjutada. Iga hääletusega oli häälte arv erinev, mis viitab volinike mõjutamisele ja survestamisele. Kui oleks toimunud ka neljas voor, oleks juba saanud tuvastada linnapeakandidaadi Jevgeni Ossinovski poolt mitte hääletanud isikuid. On mitmeid teateid ja tõendeid sellest, et saadikud ka pildistasid pühapäevasel hääletusel oma hääletussedeleid,» rääkis Klandorf.